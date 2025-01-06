Футбольные клубы часто удивляют своими нестандартными решениями. Очередной странный случай произошел во втором дивизионе чемпионата Португалии, сообщает 24 Канал.

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Молоко вместо краски

Между собой встречались аутсайдеры турнира – Оливейренсе принимал Фелгейраш. Игра проходила в большой ливень, из-за которого разметка на футбольном поле начала исчезать.

Рабочие стадиона решили ее восстановить, но уже на поле увидели, что у них завершилась белая краска. В этот момент одному из работников пришла довольно странная идея.

Вместо краски в машину решили залить молоко и нанести разметку с помощью него. В конце концов остается неизвестно, удержалась ли такая новая разметка во время ливня.

Видео заливания молока в машину:

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Сам матч завершился гостевой разгромной победой Фелгейраша (3:0). Команда поднялась на 13 место, опережая зоны вылета на четыре балла. А вот Оливейренсе остался последним и имеет большие шансы на понижение в классе.