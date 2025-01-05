32-летнего футболиста эквадорского клуба Мушук Руна Матиаса Акунью нашли мертвым в субботу, 4 января. Обстоятельства смерти пока выясняются, но по предварительным выводам речь идет о самоубийстве, пишет 24 Канал со ссылкой на El Universo.

Читайте также В возрасте 67 лет умер бывший игрок Динамо и Шахтера

Загадочная смерть футболиста

Умерший футболист находился под следствием. Его обвиняли в физическом и психологическом насилии в отношении бывшей девушки. Акунья носил электронный браслет.

Уругвайский нападающий не признавал своей вины, о чем оставил сообщение в социальной сети.

Согласно предварительному медицинскому заключению, полученному после осмотра тела игрока Матиаса Акуньи, вероятно, это был случай самоубийства,

– говорится в заявлении клуба Мушук Руна.

Отметим, что во время игровой карьеры Акунья выступал за ряд уругвайских клубов. Также выступал за элитные клубы Греции – Ламию и АЕЛ.

Наибольшее количество матчей Акунья сыграл за уругвайский клуб Феникс из Монтевидео. На счету форварда 21 гол в 96 поединках. Именно из Феникса летом 2024 года Акунья перешёл в эквадорский Мушук Руна.