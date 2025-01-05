32-річного футболіста еквадорського клубу Мушук Руна Матіаса Акунью знайшли мертвим у суботу, 4 січня. Обставини смерті наразі з'ясовуються, але за попередніми висновками йдеться про самогубство, пише 24 Канал з посиланням на El Universo.
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Загадкова смерть футболіста
Померлий футболіст перебував під слідством. Його звинувачували у фізичному та психологічному насильстві щодо колишньої дівчини. Акунья носив електронний браслет.
Уругвайський нападник не визнавав своєї провини, про що залишив повідомлення у соціальній мережі.
Згідно з попереднім медичним висновком, отриманим після огляду тіла гравця Матіаса Акуньї, імовірно, це був випадок самогубства,
– йдеться у заяві клубу Мушук Руна.
Зазначимо, що під час ігрової кар'єри Акунья за низку уругвайських клубів. Також виступав за елітні клуби Греції – Ламію та АЕЛ.
Найбільшу кількість матчів Акунья зіграв за уругвайський клуб Фенікс з Монтевідео. На рахунку форварда 21 гол у 96 поєдинках. Саме з Феніксу влітку 2024 року Акунья перейшов в еквадорський Мушук Руна.