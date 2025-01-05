32-річного футболіста еквадорського клубу Мушук Руна Матіаса Акунью знайшли мертвим у суботу, 4 січня. Обставини смерті наразі з'ясовуються, але за попередніми висновками йдеться про самогубство, пише 24 Канал з посиланням на El Universo.

Читайте також У віці 67 років помер колишній гравець Динамо та Шахтаря

Загадкова смерть футболіста

Померлий футболіст перебував під слідством. Його звинувачували у фізичному та психологічному насильстві щодо колишньої дівчини. Акунья носив електронний браслет.

Уругвайський нападник не визнавав своєї провини, про що залишив повідомлення у соціальній мережі.

Згідно з попереднім медичним висновком, отриманим після огляду тіла гравця Матіаса Акуньї, імовірно, це був випадок самогубства,

– йдеться у заяві клубу Мушук Руна.

Зазначимо, що під час ігрової кар'єри Акунья за низку уругвайських клубів. Також виступав за елітні клуби Греції – Ламію та АЕЛ.

Найбільшу кількість матчів Акунья зіграв за уругвайський клуб Фенікс з Монтевідео. На рахунку форварда 21 гол у 96 поєдинках. Саме з Феніксу влітку 2024 року Акунья перейшов в еквадорський Мушук Руна.