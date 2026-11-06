"Завтра все станет понятнее": сестра Роналду сделала неоднозначное заявление

Старшая сестра Криштиану Роналду Катя Авейру высказалась по поводу ухода своего брата из сборной Португалии. Родственница футболиста намекнула на продолжение конфликта.

Роналду больше не будет играть за сборную Португалии. Катя Авейру отреагировала на это в своем инстаграме.

Что сестра сказала о будущем Роналду

Судя по словам Авейру, можно сделать вывод, что более подробная публичная информация станет известна позже.

Также сестра 41-летнего футболиста намекнула на отказ Роналду от прощального матча за сборную.

Я могла бы сказать столько всего… Но время само все покажет. Когда остается что-то, что требует ответа… Возможно, уже завтра все станет понятнее… Твоя честь и твой путь гораздо важнее любого прощания. Я знала, что этот день наступит, но никогда не думала, что это будет так больно,

– написала сестра футболиста.

Напомним, что Криштиану Роналду объявил о завершении международной карьеры в четверг, 5 ноября. Он забил 146 голов и отдал 45 голевых передач за 234 матча в сборной.

Что происходит в карьере Роналду

Уход из сборной португальской "семерки" получился, мягко говоря, не слишком приятным. Роналду в сентябре просидел на скамейке запасных целый матч Лиги наций с Норвегией.

Тогда Криштиану покинул расположение национальной команды после конфликта с тренером.

Отметим, что теперь на решение многолетнего лидера команды отреагировала Португальская футбольная федерация.