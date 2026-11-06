"Завтра все стане зрозумілішим": сестра Роналду зробила неоднозначну заяву

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Роналду більше не зіграє за португальську збірну. Катя Авейру відреагувала на це у власному інстаграмі.

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Що сестра сказала про майбутнє Роналду

За словами Авейру, можна зробити висновок, що більше публічних деталей стане відомо згодом.

Також сестра 41-річного футболіста зробила натяк на відмову Роналду від прощального матчу за збірну.

Я могла б сказати стільки всього… Але час сам усе покаже. Коли залишається щось, що потребує відповіді… Можливо, вже завтра все стане зрозумілішим… Твоя честь і твій шлях значно важливіші за будь-яке прощання. Я знала, що цей день настане, але ніколи не думала, що це буде настільки боляче– написала сестра футболіста.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду оголосив про завершення міжнародної кар’єри у четвер, 5 листопада. Він забив 146 голів та віддав 45 асистів за 234 матчі у збірній.

Що відбувається у кар’єрі Роналду

Відхід зі збірної португальської "сімки" вийшов, м'яко кажучи, не надто приємним. Роналду у вересні просидів на лаві запасних цілий матч Ліги націй з Норвегією.

Тоді Кріштіану залишив розташування національної команди після конфлікту з наставником.

Зазначимо, що тепер на рішення багаторічного лідера команди відреагувала Португальська футбольна федерація.