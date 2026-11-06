"Завтра все станет понятнее": сестра Роналду сделала неоднозначное заявление

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Роналду больше не будет играть за сборную Португалии. Катя Авейру отреагировала на это в своем инстаграме.

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Что сестра сказала о будущем Роналду

Судя по словам Авейру, можно сделать вывод, что более подробная публичная информация станет известна позже.

Также сестра 41-летнего футболиста намекнула на отказ Роналду от прощального матча за сборную.

Я могла бы сказать столько всего… Но время само все покажет. Когда остается что-то, что требует ответа… Возможно, уже завтра все станет понятнее… Твоя честь и твой путь гораздо важнее любого прощания. Я знала, что этот день наступит, но никогда не думала, что это будет так больно– написала сестра футболиста.

Напомним, что Криштиану Роналду объявил о завершении международной карьеры в четверг, 5 ноября. Он забил 146 голов и отдал 45 голевых передач за 234 матча в сборной.

Что происходит в карьере Роналду

Уход из сборной португальской "семерки" получился, мягко говоря, не слишком приятным. Роналду в сентябре просидел на скамейке запасных целый матч Лиги наций с Норвегией.

Тогда Криштиану покинул расположение национальной команды после конфликта с тренером.

Отметим, что теперь на решение многолетнего лидера команды отреагировала Португальская футбольная федерация.