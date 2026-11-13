Северная Ирландия – Украина: где бесплатно посмотреть матч

В субботу, 14 ноября, сборная Украины по футболу сыграет официальный матч против Северной Ирландии. Команды встретятся в рамках Лиги наций УЕФА сезона 2026/2027.

Матч между Северной Ирландией и Украиной в прямом эфире в прямом эфире покажет MEGOGO, сообщает 24 Канал. Посмотреть матч можно будет бесплатно.

Как бесплатно посмотреть трансляцию матча Украины

Матч сборной Украины будет доступен бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровой сети Т2 и кабельных сетях. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Кроме того, смотреть игру Северная Ирландия – Украина можно онлайн на OTT-платформе MEGOGO по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S и "Спорт", а также на телеканалах "MEGOGO Футбол".

Также матч будет транслироваться по подписке "ТБ + Кино".

Накануне матча, который состоится на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте, сборную Украины считают аутсайдером. Дело в том, что "сине-желтые" разгромно проиграли Северной Ирландии формально домашний матч, который состоялся в Словакии (3:0).

Также наша команда потерпела поражение в предыдущем матче против Венгрии (2:1). Эти неудачи отбросили сборную на третье место в турнирной таблице и усложнили задачу выхода в Лигу А.

Украинская сборная и команда Северной Ирландии провели между собой в общей сложности семь матчей, шесть из которых имели официальный статус. На счету "сине-желтых" три победы, у соперников – две, а еще два матча завершились вничью.