Північна Ірландія – Україна: де безкоштовно дивитися матч

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Зустріч між Північною Ірландією та Україною у прямому ефірі покаже MEGOGO, повідомляє 24 Канал. Переглянути поєдинок можна буде безкоштовно.

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Як безкоштовно дивитися трансляцію матчу України

Матч збірної України буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у цифровій мережі Т2 й кабельних мережах. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Окрім того, дивитися гру Північна Ірландія – Україна можна онлайн на OTT-платформі MEGOGO за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N+S та "Спорт" і на телеканалах "MEGOGO Футбол".

Також матч транслюватимуть за передплатою "ТБ + Кіно".

Напередодні гри, яка відбудеться на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті, збірну України вважають андердогом. Річ у тім, що "синьо-жовті" розгромно програли Північній Ірландії формально домашній матч, який відбувся у Словаччині (3:0).

Також наша команда капітулювала у попередньому поєдинку проти Угорщини (2:1). Ці невдачі відкинули збірну на третє місце у турнірній таблиці та ускладнили завдання виходу в Лігу А.

Українська збірна та команда Північної Ірландії провели між собою загалом сім матчів, з яких шість мали офіційний статус. На рахунку "синьо-жовтих" три перемоги, у суперників – дві, а ще два поєдинки завершилися внічию.