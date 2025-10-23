Роковая ротация Турана: Шахтер проиграл Легии, пропустив на последних секундах матча

В четверг, 23 октября, донецкий Шахтер сыграл против варшавской Легии во втором туре основного раунда Лиги конференций сезона-2025/2026. Команда Арды Турана впервые проиграла этому польскому сопернику.

23 октября состоялась третья очная встреча Шахтера и Легии. Оба предыдущих раза команды играли между собой в 3-м круге квалификации Лиги чемпионов-2006/2007. В обеих играх победу праздновали "горняки" – 1:0 и 3:2, информирует 24 Канал.

К теме Динамо и Шахтер в Лиге конференций: календарь матчей и турнирная таблица

Как развивался матч Шахтер – Легия?

Арда Туран выставил не основной состав на "домашнюю" игру против польского коллектива. Похоже, что турецкий наставник поберег лидеров на украинское "Класичне" против киевского Динамо.

На старте матча по воротам Легии пробивал Эгиналду после передачи от Марлона. Но удар бразильца был очень легким для голкипера гостей.

Польская команда ответила результативно. На 16-й минуте Аугустиняк классно приложился по воротам Фесюка и поразил девятку донецких владений. Легия эффектно открыла счет в поединке 0:1.

Через несколько минут гости имели шанс удвоить преимущество на табло. Пйонтковский головой пробил над перекладиной.

После экватора первого тайма Бондаренко упустил свой момент. Удар Артема заблокировал защитник Легии.

На перерыв команды ушла при минимальном счете в пользу польского клуба 0:1.

Ожидалось, что после отдыха Туран сразу прибегнет к заменам, но не сделал ни одной. На проигрышный счет наставник Шахтера отреагировал тремя заменами на 59-й минуте матча.

Через две минуты после замен "горняки" сравняли счет в матче 1:1. Мейреллиш головой в штрафной площадке соперника замкнул передачу от Конопли.

Как ни старались дончане забить, но контроль мяча не превратился во взятие ворот соперника. В то же время гости имели два подряд опасных момента у ворот Фесюна. К счастью, они не завершились голом.

Уже в последние минуты Фесюн в красивом прыжке вытащил мяч из нижнего угла ворот.

Уже в компенсированное к матчу время Легия заработала опасный штрафной, который результативно выполнил Аугустиняк. Рафал мощно пробил в девятку ворот, без шансов для Фесюна. Полузащитник оформил феноменальный дубль в матче против Шахтера и принес победу Легии.

Финальный свисток зафиксировал победу гостей 1:2.

Шахтер – Легия 1:2

Голы: Мейреллиш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4

Следующий матч Шахтер в Лиге конференций проведет 6 ноября "дома" против исландского Брейдаблика. Легия же в этот день будет гостить на поле словенского Целье.