Шахтер – АЕК: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов в Украине

В среду, 14 октября, донецкий Шахтер сыграет очередной матч в рамках Лиги чемпионов сезона 2026/2027. Единственный представитель Украины в турнире встретится с греческим клубом АЕК.

Шахтер сыграет формально домашний матч на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж", сообщает 24 Канал. Игра начнется в 22:00 и будет доступна для просмотра в Украине.

Шахтер сыграет второй матч в Лиге чемпионов

Официальным вещателем еврокубков УЕФА в Украине является медиасервис MEGOGO, который будет транслировать игру Шахтер – АЕК.

Посмотреть матч "горняков" в рамках Лиги чемпионов можно на OTT-платформе медиасервиса по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Матчу Шахтера также будет предшествовать студия MEGOGO в формате 3+2 с ведущим Сергеем Лукьяненко. К нему в студии присоединятся легендарный футболист, а ныне футбольный функционер Александр Головко и блогер Олег Маслюк.

Комментаторами второго матча "горняков" в Лиге чемпионов этого года станут Виталий Кравченко и Александр Мельниченко.

Как Шахтер выступает в Лиге чемпионов

В рамках нового сезона Лиги чемпионов состоялся только один тур, по итогам которого Шахтер занимает 18-е место в турнирной таблице.

Напомним, 10 сентября украинцы сыграли вничью на выезде с нидерландским клубом ПСВ. Однако АЕК набрал три очка благодаря минимальной победе в матче против ЛАСКа.

Для Шахтера это будет первая официальная встреча с афинским клубом. В 2023 году клубы сыграли товарищеский матч, который завершился досадным поражением дончан со счетом 5:0.

Чтобы выйти в раунд плей-офф, Шахтеру необходимо занять в турнирной таблице не ниже 24-го места. В частности, клубы, занявшие по итогам группового этапа первые восемь мест, выйдут в 1/8 финала. В то же время команды с 9-й по 24-ю позицию будут играть в 1/16 финала.