В четверг, 31 июля, состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/2026. В одном из них Шахтер сыграет против Бешикташа.

Арда Туран высказался о противостоянии с "черными орлами". В частности, главный тренер "горняков" рассказал о кадровых потерях команды, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Кто не сыграет против Бешикташа?

Арда Туран назвал футболистов, которые не помогут Шахтеру в ответном матче против Бешикташа. Единственной потерей донетчан перед матчем против "черных орлов" является Дмитрий Крыськив.

Украинский полузащитник не сыграет в Лиге Европы из-за травмы. По словам Турана, остальные игроки в оптимальной форме и готовы к противостоянию с Бешикташем.

"У нас есть только одна потеря – Крыськив, он травмирован. Мы хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся, ведь это замечательный полузащитник, который будет очень важен в наших планах как шестерка. Конечно, вместе с Марлоном Гомесом и Очеретько они будут играть важную роль в будущем. Кроме этого, в команде все хорошо. Только Марлон Сантос имел незначительное повреждение, но мы будем готовы – вся команда будет на 100 процентов готова к игре",

– сказал Туран.

Напомним, что ответный матч между Шахтером и Бешикташем в рамках второго раунда отбора в основную сетку Лиги Европы 2025/2026 состоится в Кракове. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В первом матче Шахтер уверенно победил Бешикташ на выезде в Турции. Подопечные Арды Турана создали комфортный гандикап перед второй в игрой в Лиге Европы 2025/2026.