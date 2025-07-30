30 июля 2025 года состоялся второй раунд квалификации Лиги чемпионов-2025/2026. В одном из матчей отбора Маккаби Тель-Авив сыграл против Пафоса, сообщает 24 канал.

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С кем сыграет Динамо в Лиге чемпионов?

Матч между Маккаби Тель-Авивовом и Пафосом завершился минимальной победой клуба из Кипра со счетом 0:1. Таким образом киприоты одержали победу в двухматчевом противостоянии – 1:2.

В результате в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2025/2026 сыграет против Пафоса. Первый матч состоится 5-6 августа, а ответный матч запланирован на 12 августа.

К слову. Пафос в прошлом сезоне выиграл чемпионат Кипра. Для клуба это первое чемпионство в истории.

Стоит отметить, что Динамо впервые сыграет против Пафоса. Ранее в своей истории украинский и кипрский клубы не встречались ни в одном из турниров.

Напомним, что Динамо обыграло мальтийский Хамрун Спартанс на своем пути к 3-му раунду отбора в основную сетку Лиги чемпионов сезона 2025/2026. Клуб из столицы Украины по меньшей мере гарантировали себе место в групповом этапе Лиги конференций.