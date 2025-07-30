Подопечные Александра Шовковского одержали победу со счетом 3:0 и спокойно прошли в следующий раунд отбора. Этот поединок стал особенным для форварда сборной Украины Владислава Ваната, сообщает 24 Канал.

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Почему матч против мальтийцев стал выдающимся для Ваната?

Он забил первый гол киевлян в матче. Это взятие ворот стало юбилейным 50-м для нападающего в составе Динамо.

Благодаря этому Владислав Ванат поднялся в рейтинге лучших бомбардиров в истории "бело-синих". Он опередил легенду киевлян Йожефа Сабо.

Форвард стал лишь 30-м игроком, кому покорялась отметка в полсотни голов. Только двое действующих игроков киевлян забивали больше – Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский.

Лучшие бомбардиры в истории Динамо

  1. Олег Блохин – 265 голов
  2. Сергей Ребров – 163
  3. Андрей Ярмоленко – 157
  4. Максим Шацких – 141
  5. Андрей Шевченко – 124
  6. Олег Гусев – 96
  7. Виктор Цыганков – 94
  8. Артем Милевский – 87
  9. Виктор Каневский – 85
  10. Леонид Буряк – 82

..

  • 12. Виталий Буяльский – 81
  • 30. Владислав Ванат – 50

К слову. Свой следующий поединок киевское Динамо сыграет 2 августа на выезде против Вереса. Игра начнется в 15:30.

Напомним, что после матча с Хамрун Спартанс Александр Шовковский прокомментировал выступление своих подопечных. Он рассказал, чем был недоволен, несмотря на разгромную победу.