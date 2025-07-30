Підопічні Олександра Шовковського здобули перемогу з рахунком 3:0 і спокійно пройшли у наступний раунд відбору. Цей поєдинок став особливим для форварда збірної України Владислава Ваната, повідомляє 24 Канал.
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Чому матч проти мальтійців став визначним для Ваната?
Він забив перший гол киян у матчі. Це взяття воріт стало ювілейним 50-м для нападника у складі Динамо.
Завдяки цьому Владислав Ванат піднявся у рейтингу найкращих бомбардирів в історії "біло-синіх". Він випередив легенду киян Йожефа Сабо.
Форвард став лише 30-м гравцем, кому підкорювалася позначка у півсотні голів. Наразі лише двоє чинних гравців киян забивали більше – Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський.
Найкращі бомбардири в історії Динамо
- Олег Блохін – 265 голів
- Сергій Ребров – 163
- Андрій Ярмоленко – 157
- Максим Шацьких – 141
- Андрій Шевченко – 124
- Олег Гусєв – 96
- Віктор Циганков – 94
- Артем Мілевський – 87
- Віктор Каневський – 85
- Леонід Буряк – 82
…
- 12. Віталій Буяльський – 81
- 30. Владислав Ванат – 50
До слова. Свій наступний поєдинок київське Динамо зіграє 2 серпня на виїзді проти Вереса. Гра розпочнеться о 15:30.
Нагадаємо, що після матчу з Хамрун Спартанс Олександр Шовковський прокоментував виступ своїх підопічних. Він розповів, чим був незадоволений, попри розгромну перемогу.