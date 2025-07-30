Підопічні Олександра Шовковського здобули перемогу з рахунком 3:0 і спокійно пройшли у наступний раунд відбору. Цей поєдинок став особливим для форварда збірної України Владислава Ваната, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Бражко зіграв у футбол із сином Квіткової після перемоги Динамо у Лізі чемпіонів: миле відео

Чому матч проти мальтійців став визначним для Ваната?

Він забив перший гол киян у матчі. Це взяття воріт стало ювілейним 50-м для нападника у складі Динамо.

Завдяки цьому Владислав Ванат піднявся у рейтингу найкращих бомбардирів в історії "біло-синіх". Він випередив легенду киян Йожефа Сабо.

Форвард став лише 30-м гравцем, кому підкорювалася позначка у півсотні голів. Наразі лише двоє чинних гравців киян забивали більше – Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський.

Найкращі бомбардири в історії Динамо

Олег Блохін – 265 голів Сергій Ребров – 163 Андрій Ярмоленко – 157 Максим Шацьких – 141 Андрій Шевченко – 124 Олег Гусєв – 96 Віктор Циганков – 94 Артем Мілевський – 87 Віктор Каневський – 85 Леонід Буряк – 82

…

12. Віталій Буяльський – 81

30. Владислав Ванат – 50

До слова. Свій наступний поєдинок київське Динамо зіграє 2 серпня на виїзді проти Вереса. Гра розпочнеться о 15:30.

Нагадаємо, що після матчу з Хамрун Спартанс Олександр Шовковський прокоментував виступ своїх підопічних. Він розповів, чим був незадоволений, попри розгромну перемогу.