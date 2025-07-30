"Біло-сині", як і в першому поєдинку, здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0. Після неї Олександр Шовковський взяв участь у традиційній післяматчевій пресконференції, де підбив підсумки гри, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Динамо.

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Як Шовковський прокоментував перемогу Динамо?

Наставник киян заявив, що задоволений підсумковим результатом. Проте зазначив, що був відрізок часу на футбольному полі, який гравці Динамо не можуть собі дозволяти.

"З урахуванням результату першого матчу й того, що ми входимо в дуже насичений графік, провели певну ротацію, дали можливість проявити себе іншим футболістам, подивилися на зв’язки та інші поєднання. Безумовно, першим таймом я був задоволений, а у другому ми трохи збавили оберти.

Власне, на початку другого тайму мені здалося, що команда не вийшла з роздягальні. Тож цим відрізком я залишився незадоволений. Та й взагалі ми домовлялися якраз про те, щоб не пригальмовувати та далі працювати у тому ж режимі, що й у першому таймі, але нам це не вдалося. Будемо розбиратися, чому так сталося. Найголовніше, що ми вирішили перше завдання та йдемо далі", – сказав Шовковський.

Повна післяматчева пресконференція Шовковського: дивіться відео

Довідка. В наступному кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Динамо протистоятиме переможцю пари Маккабі Тель-Авів – Пафос. В першому очному матчі вони зіграли внічию з рахунком 1:1.

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