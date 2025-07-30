"Бело-синие", как и в первом поединке, одержали уверенную победу со счетом 3:0. После нее Александр Шовковский принял участие в традиционной послематчевой пресс-конференции, где подвел итоги игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Динамо.

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Как Шовковский прокомментировал победу Динамо?

Наставник киевлян заявил, что доволен итоговым результатом. Однако отметил, что был отрезок времени на футбольном поле, который игроки Динамо не могут себе позволять.

"С учетом результата первого матча и того, что мы входим в очень насыщенный график, провели определенную ротацию, дали возможность проявить себя другим футболистам, посмотрели на связки и другие сочетания. Безусловно, первым таймом я был доволен, а во втором мы немного сбавили обороты.

Собственно, в начале второго тайма мне показалось, что команда не вышла из раздевалки. Поэтому этим отрезком я остался недоволен. И вообще мы договаривались как раз о том, чтобы не притормаживать и дальше работать в том же режиме, что и в первом тайме, но нам это не удалось. Будем разбираться, почему так произошло. Самое главное, что мы решили первую задачу и идем дальше", – сказал Шовковский.

Полная послематчевая пресс-конференция Шовковского: смотрите видео

Справка. В следующем квалификационном раунде Лиги чемпионов Динамо будет противостоять победителю пары Маккаби Тель-Авив – Пафос. В первом очном матче они сыграли вничью со счетом 1:1.

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