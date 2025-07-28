В откровенном интервью Дарья поделилась, что прошла чрезвычайно сложный период. Она пережила тяжелое заболевание, пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Жена Михайленко о заболевании

Дарья рассказала, что они с мужем вместе прошли этот этап и он ее многому научил.

Без его поддержки я бы не выдержала всего этого. Он был во время операции и после ухаживал за мной, потому что мне нельзя было вставать. Ценить жизнь, беречь здоровье и ценить рядом тех, кто с тобой. Жить и не откладывать. Не думать, а кто что скажет. Любить. Когда в Польше мне сказали, что у меня опухоль головного мозга, я плакала, но говорила: "Я буду бороться". Вытерла слезы и начала искать врачей,

– сказала Дарья Михайленко.

Напомним, что Дарья и Николай Михайленко вместе уже 6 лет.