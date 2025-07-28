У відвертому інтерв’ю Дар’я поділилася, що пройшла надзвичайно складний період. Вона пережила тяжке захворювання, пише 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Дружина Михайленка про захворювання

Дар'я розповіла, що вони з чоловіком разом пройшли цей етап і він її багато чому навчив.

Без його підтримки я б не витримала всього цього. Він був під час операції і після доглядав за мною, тому що мені не можна було вставати. Цінувати життя, берегти здоров'я і цінувати поруч тих, хто з тобою. Жити і не відкладати. Не думати, а хто що скаже. Любити. Коли в Польщі мені сказали, що в мене пухлина головного мозку, я плакала, але говорила: "Я буду боротися". Витерла сльози і почала шукати лікарів,

– сказала Дар'я Михайленко.

Нагадаємо, що Дар'я та Микола Михайленки разом вже 6 років.