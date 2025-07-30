Київський клуб із загальним підсумковим рахунком 6:0 пройшов до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Пресслужба Динамо після переможного поєдинку опублікувало зворушливе відео із особливою підтримкою Володимира Бражка, яка приїхала підтримати його на гру у польське місто Люблін, повідомляє 24 Канал із посиланням на клубний профіль Динамо в інстаграмі.

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Як Квіткова із сином приїхала підтримати Бражка на матч Динамо?

23-річного опорного півзахисника киян у Польщу приїхала підтримати відома українська блогерка Даша Квіткова, з якою у нього стосунки. Однак дівчина була не одна. Вона приїхала на матч Ліги чемпіонів разом зі своїм сином Левом, з яким, схоже, Володимир чудово ладнає.

Після матчу Бражко взяв сина дівчини на руки та зіграв із ним у футбол. Лев навіть забив декілька голів. Після чого Володимир та Даша обійнялись і поцілувались на останок.

Бражко зіграв із сином Квіткової у футбол: дивіться відео

Відзначимо, що Бражко став автором другого голу у ворота Хамруна у матчі-відповіді 29 липня. Рахунок у поєдинку відкрив Владислав Ванат, а крапку поставив Тарас Михавко.

У наступному кваліфікаційному колі ЛЧ Динамо зіграє проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль). Їх перша зустріч закінчилась нічиєю 1:1, а матч-відповідь відбудеться 30 липня. Натомість Хамрун опустився у кваліфікацію Ліги Європи, де зіграє із невдахою тієї ж пари Пафос – Маккабі Тель-Авів.

Нагадаємо, що наприкінці травня вперш з'явились чутки про роман блогерки та футболіста. Лише 9 липня Володимир підтвердив стосунки із Дашою у її день народження.