Киевский клуб с общим итоговым счетом 6:0 прошел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Пресс-служба Динамо после победного поединка опубликовало трогательное видео с особой поддержкой Владимира Бражко, которая приехала поддержать его на игру в польский город Люблин, сообщает 24 Канал со ссылкой на клубный профиль Динамо в инстаграме.

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Как Квиткова с сыном приехала поддержать Бражко на матч Динамо?

23-летнего опорного полузащитника киевлян в Польшу приехала поддержать известная украинская блогерша Даша Квиткова, с которой у него отношения. Однако девушка была не одна. Она приехала на матч Лиги чемпионов вместе со своим сыном Львом, с которым, похоже, Владимир прекрасно ладит.

После матча Бражко взял сына девушки на руки и сыграл с ним в футбол. Лев даже забил несколько голов. После чего Владимир и Даша обнялись и поцеловались напоследок.

Бражко сыграл с сыном Квитковой в футбол: смотрите видео

Отметим, что Бражко стал автором второго гола в ворота Хамруна в ответном матче 29 июля. Счет в поединке открыл Владислав Ванат, а точку поставил Тарас Михавко.

В следующем квалификационном круге ЛЧ Динамо сыграет против победителя пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль). Их первая встреча закончилась ничьей 1:1, а ответный матч состоится 30 июля. Зато Хамрун опустился в квалификацию Лиги Европы, где сыграет с неудачником той же пары Пафос – Маккаби Тель-Авив.

Напомним, что в конце мая впервые появились слухи о романе блогера и футболиста. Только 9 июля Владимир подтвердил отношения с Дашей в ее день рождения.