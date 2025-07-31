В последний день июля донецкий Шахтер провел второй матч против турецкого Бешикташа в рамках 2-го тура квалификации Лиги Европы-2025/2026. "Горняки" во второй раз подряд уверенно переиграть турецкого соперника.

24 июля команды провели свой первый матч, который закончился выездной победой Шахтера со счетом 2:4. "Горняки" сделали весомый вклад, чтобы продолжить свой путь в Лиге Европы-2025/2026, информирует 24 Канал.

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Как завершился матч Шахтер – Бешикташ?

Уже на старте матча "горняки" могли открывать счет. Тобиас прорвался сквозь оборону Бешикташа и решился на удар. Мяч пролетел рядом с турецкими воротами.

На 12-й минуте номинальным хозяевам матча таки удалось выйти вперед 1:0. Кевин продемонстрировал индивидуальный дриблинг, проскочил мимо защитников и пушечно пробил в дальнюю девятку.

Видео гола Кевина

Лишь спустя 10 минут "черные орлы" побеспокоили Ризныка. Голкипер Шахтера справился с ударом Мучи.

Элиас и Алиссон за промежутке нескольких минут на экваторе первого тайма могли увеличивать преимущество "горняков", если бы не спасения голкипера.

На 37-й минуте супервозможность упустили дончане.

Под занавес первого тайма Шахтер удвоил преимущество на табло. На второй компенсированной к тайму минуте Элиас результативно замкнул передачу Тобиаса – 2:0. На перерыв команды ушли как раз при этом победном счете "горняков".

Видео гола Элиаса

Во втором тайме "горняки" продолжили свою доминацию на футбольном поле, но не смогли превратить свою активность в еще один гол. В конце встречи "черные орлы" могли сократить отставание до минимума, но взятие ворот было отменено из-за фола от Жоау Мариу.

Шахтер – Бешикташ 2:0 (по двум матчам 6:2)

Голы: Кевин, 12, Элиас, 45+2

В следующем раунде квалификации Лиги Европы-2025/2026 Шахтер встретится с греческим Панатинаикосом, проигравшим шотландскому Рейнджерсу в квалификации Лиги чемпионов 0:2 и 1:1. Бешикташ опустился в Лигу конференций, где сыграет против Сент-Патрикс (Ирландия).