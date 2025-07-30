Первый поединок между Бешикташем и Шахтером, который состоялся 24 июля, закончился выездной победой "горняков" со счетом 2:4. "Черные орлы" не удержали бразильцев донецкого клуба, сообщает 24 Канал.

К теме Бразильские "горняки" попытаются во второй раз шокировать турок: прогноз на Шахтер – Бешикташ

Где смотреть матч Шахтер – Бешикташ?

В первом матче в составе дончан забивали исключительно бразильские легионеры – Алиссон, Кевин (2) и Эгиналду. Зато в каждом из таймов во владениях Ризныка отмечались Абрагам и Жоау Мариу.

Шахтер довел свою статистику матчей против турецких соперников до девяти победных игр при одной мировой и нуле поражений. Бешикташ уже в восьмой раз проиграл украинскому оппоненту в целом 13-ти сыгранных поединках при 5-ти победах и 2-х ничьих.

В Украине в прямом эфире ответный матч Шахтер – Бешикташ можно будет посмотреть на UPL.TV.

Интересно, что права на трансляцию поединка Шахтер – Бешикташ приобрели вещатели из еще девяти стран: Турции, Бразилии, Словении, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Хорватии, Сербии, Черногории и Норвегии.

Также донецкий клуб сообщил, что в остальных странах мира поединок можно будет посмотреть на платной платформе Solidsport. Стоимость подписки 9 евро.

К слову. Если Шахтер выбьет Бешикташ, то в следующем раунде квалификации Лиги Европы-2025/2026 встретится с побежденным из пары Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция). Если команда Арды Турана не удержит победный результат и вылетит от турецкого клуба, то опустится в квалификацию Лиги конференций, где сыграет против триумфатора противостояния Сент-Патрикс (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония).

Отметим, что после этого ответного матча Шахтер вернется в Украину, где поединком против Эпицентра стартует в в новом сезоне УПЛ-2025/2026 (3 августа в 15:30).