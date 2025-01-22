"Горняки" будут принимать французский клуб в Гельзенкирхене на "Фельтинс-Арене". Накануне этого поединка состоялась пресс-конференция с участием главного тренера Шахтера Марино Пушича.

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Что сказал Пушич перед игрой

На ней специалист поделился своими ожиданиями от предстоящей игры. Он рассказал, что больше всего вызывает беспокойство и является главным преимуществом соперника, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Шахтера.

По словам Пушича, Брест находится в лучшем тонусе, ведь чемпионат Франции продолжается, а УПЛ на паузе до конца февраля. Поэтому его команда целенаправленно готовилась к двум поединкам в Лиге чемпионов, но официальные и контрольные поединки очень отличаются по своей интенсивности:

Это не идеальная ситуация, потому что, как вам известно, мы не имели официальных поединков перед матчем в ЛЧ, как Брест, который, кажется, имел четыре поединка, поэтому нам сейчас не хватает этой сложности настоящих официальных матчей. Мы пытались это компенсировать в спаррингах, что не так легко и идеально. Но я увидел команду, которая очень требовательна и хочет достигать чего-то, развиваться. Мы очень усердно работали, это игра на большой арене против очень тяжелого соперника, поэтому мы с нетерпением ее ждем.

Также Марино Пушич высказался о будущем сопернике. Он отдал должное Бресту, который удивил многих в дебютном для себя розыгрыше Лиги чемпионов.

"Брест – очень серьезный соперник, команда, которую очень тяжело обыграть. Они не просто так собрали много очков в Лиге чемпионов. Будет очень сложная игра. Как мы будем пытаться повернуть ее в свою пользу на этом уровне, зависит от деталей.

Конечно, есть план игры, но, как я говорил, это будет очень трудно, потому что они также прекрасно играют в защите, имеют мощных быстрых игроков, является командой, которую трудно победить во всех аспектах. Поэтому мы должны быть в лучшей форме, чтобы получить хороший результат. Но мы очень рады играть этот матч, много работали, чтобы снова проявить себя, и, думаю, эта игра будет интересной", – сказал тренер.

Полная пресс-конференция Марино Пушича и Марлона Гомеса перед игрой с Брестом: смотрите видео

Справка. Матч Шахтер – Брест начнется в 19:45 по киевскому времени. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция игры.

Отметим, что для выхода в плей-офф Лиги чемпионов надо финишировать в топ-24. Сейчас "горняки" отстают от этой зоны на четыре зачетных балла за два тура до завершения этапа лиги.