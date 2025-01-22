Кто будет брать Брестскую крепость: состав Шахтера на матч Лиги чемпионов

В предпоследнем туре основного раунда Лиги чемпионов донецкий Шахтер встретится с французским Брестом. Команды впервые сыграют очную встречу.

В среду, 22 января, состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов между командами Шахтер и Брест. Поединок в Гельзенкирхене начнется в 19:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто выйдет в основе на игру с Брестом

Главный тренер "горняков" Марино Пушич назвал стартовый состав на матч с французской командой. Прогнозируемо в нем отсутствует Даниил Сикан, который отправился подписывать контракт с турецким Трабзонспором. Зато на острие атаки сыграет бразилец Эгиналду.

Состав Шахтера: Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив, Марлон, Судаков – Кевин, Педриньо, Эгиналду

Резник – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Крыськив, Марлон, Судаков – Кевин, Педриньо, Эгиналду Запасные игроки: Твардовский, Фесюн, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Невертон, Траоре

Состав Шахтера на матч с Брестом / фото ФК Шахтер

После шести сыгранных туров Шахтер набрал 4 балла и занимает 28-е место. У французского Бреста 13 зачетных пунктов и 9 место в таблице. "Горнякам" нужно побеждать в двух последних матчах, чтобы попасть в зону плей-офф.

Напомним, что в последнем туре Лиги чемпионов "горняки" встретятся с дортмундской Боруссией.