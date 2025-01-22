У середу, 22 січня, відбудеться матч 7-го туру Ліги чемпіонів між командами Шахтар та Брест. Поєдинок у Гельзенкірхені розпочнеться о 19:45 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто вийде в основі на гру з Брестом

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич назвав стартовий склад на матч з французькою командою. Прогнозовано у ньому відсутній Данило Сікан, який вирушив підписувати контракт з турецьким Трабзонспором. Натомість на вістрі атаки зіграє бразилець Егіналду.

Склад Шахтаря: Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азаров – Криськів, Марлон, Судаков – Кевін, Педріньйо, Егіналду

Різник – Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азаров – Криськів, Марлон, Судаков – Кевін, Педріньйо, Егіналду Запасні гравці: Твардовський, Фесюн, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Невертон, Траоре

Склад Шахтаря на матч з Брестом / фото ФК Шахтар

Після шести зіграних турів Шахтар набрав 4 бали та займає 28-му сходинку. У французького Бреста 13 залікових пунктів та 9-те місце у таблиці. "Гірникам" потрібно перемагати у двох останніх матчах, щоб потрапити до зони плей-оф.

Нагадаємо, що в останньому турі Ліги чемпіонів "гірники" зустрінуться з дортмундською Боруссією.