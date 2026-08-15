Уже давно ходят слухи о связи донецкого клуба с Лондоном. В британской столице они отдали предпочтение стадиону "Стэмфорд Бридж" клуба Челси, пишет BBC.
Почему Шахтер будет играть в Лиге чемпионов в Лондоне
"Горняки" возвращаются в главный еврокубок после перерыва на один сезон и стремятся максимально воспользоваться возможностью выступить сразу в основном раунде Лиги чемпионов – среди 36 сильнейших клубов Старого Света.
Вариант с организацией домашних матчей в Лондоне – это одновременно гарантия максимального качества газона в осенний и зимний период и достаточная вместимость для продажи большого количества билетов. К тому же, в столице Соединенного Королевства сейчас официально зарегистрировано более 30 тысяч украинцев, способных обеспечить клубу поддержку.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Почему Шахтер остановился на варианте со "Стэмфорд Бридж"
Стадион Челси стал фаворитом для Шахтера потому, что способен вместить 40 тысяч болельщиков – больше, чем арены Фулхэма и Брентфорда, которые также рассматривались руководством донецкого клуба.
К тому же между Шахтером и Челси существуют партнерские отношения еще с 2023 года, когда состоялся переход в лондонский клуб вингера Михаила Мудрика. Лондонцы также активно участвовали в подготовке благотворительного матча Game4Ukraine.
В конце концов, сам Челси в этом году не сможет порадовать своих болельщиков матчами в еврокубках: в прошлом сезоне Премьер-лиги клуб занял лишь 10-е место.