Чутки довго пов'язують донецький клуб з Лондоном. У британській столиці вони надали перевагу арені Челсі "Стемфорд Брідж", пише BBC.
Чому Шахтар гратиме Лігу чемпіонів у Лондоні
"Гірники" повертаються у головний єврокубок після перерви на один сезон і прагнуть максимально скористатися з можливості виступити одразу в основному раунді Ліги чемпіонів – серед 36 найсильніших клубів Старого світу.
Варіант з організацією домашніх матчів у Лондоні – це водночас гарантія максимальної якості газону в осінній та зимовий період і достатня місткість для продажу великої кількості квитків. До того ж, у столиці Сполученого Королівства зараз офіційно зареєстровані понад 30 тисяч українців, здатних забезпечити клубу підтримку.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Як Шахтар зупинився на варіанті зі "Стемфорд Брідж"
Стадіон Челсі став фаворитом для Шахтаря завдяки тому, що здатен вмістити 40 тисяч вболівальників – більше, ніж арени Фулгема та Брентфорда, які теж розглядалися керівництвом донецького клубу.
До того ж, між Шахтарем і Челсі існують партнерські відносини ще з 2023 року, коли відбувся перехід до Лондона вінгера Михайла Мудрика. Лондонці також активно брали участь у підготовці благодійного матчу Game4Ukraine.
Зрештою сам Челсі цьогоріч не зможе потішити власну фанатську авдиторію єврокубковими протистояннями: клуб у минулому сезоні АПЛ фінішував лише 10-им.