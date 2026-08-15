Шахтер выбрал стадион для сезона Лиги чемпионов: Мудрик будет рядом

Донецкий Шахтер станет единственным представителем Украины в основном раунде еврокубков в этом сезоне. "Горняки" до сих пор не определились с номинально домашним стадионом для Лиги чемпионов, но очевидный фаворит уже есть.

Уже давно ходят слухи о связи донецкого клуба с Лондоном. В британской столице они отдали предпочтение стадиону "Стэмфорд Бридж" клуба Челси, пишет BBC.

Почему Шахтер будет играть в Лиге чемпионов в Лондоне

"Горняки" возвращаются в главный еврокубок после перерыва на один сезон и стремятся максимально воспользоваться возможностью выступить сразу в основном раунде Лиги чемпионов – среди 36 сильнейших клубов Старого Света.

Вариант с организацией домашних матчей в Лондоне – это одновременно гарантия максимального качества газона в осенний и зимний период и достаточная вместимость для продажи большого количества билетов. К тому же, в столице Соединенного Королевства сейчас официально зарегистрировано более 30 тысяч украинцев, способных обеспечить клубу поддержку.

Почему Шахтер остановился на варианте со "Стэмфорд Бридж"

Стадион Челси стал фаворитом для Шахтера потому, что способен вместить 40 тысяч болельщиков – больше, чем арены Фулхэма и Брентфорда, которые также рассматривались руководством донецкого клуба.

К тому же между Шахтером и Челси существуют партнерские отношения еще с 2023 года, когда состоялся переход в лондонский клуб вингера Михаила Мудрика. Лондонцы также активно участвовали в подготовке благотворительного матча Game4Ukraine.

В конце концов, сам Челси в этом году не сможет порадовать своих болельщиков матчами в еврокубках: в прошлом сезоне Премьер-лиги клуб занял лишь 10-е место.