Издание Динамомания сообщило, что якобы в донецком клубе рассматривают возможность возвращения проведения домашних игр в Киеве. Руководство Шахтера размышляет над вариантом возвращения на НСК "Олимпийский" и строительством собственной арены, передает 24 Канал.

Шахтер хочет строить новый стадион?

Однако оба эти варианты возможны только после окончания войны против России. Источник также добавляет, что дончане уже заказали социологические исследования, которые определят интерес к играм "горняков" в Киеве, популярность посещений нового стадиона, или посещений матчей на НСК "Олимпийский".

В донецком клубе не тянули с реакцией на данную информацию. В Шахтере в комментарии изданию Трибуна заверили, что данные слухи не соответствуют действительности.

Информация не соответствует действительности,

– ответили в донецком клубе.

Напомним, что сейчас свои домашние матчи Шахтер проводит на "Арене Львов".

Отметим, что 2 ноября Шахтер во Львове принимал киевское Динамо в рамках 11-го тура УПЛ-2025/2026. Украинское "Классическое" закончилось победой "горняков" 3:1. Дончане взяли реванш за поражение от киевлян в 1/8 финала Кубка Украины (1:2).

После второго "Классического" президент Динамо Игорь Суркис обвинил Шахтер в работе с арбитрами.

"Палкин после того, как игрока толкнули где-то возле штрафной площадки, в углу, и после этого забили гол, дал интервью, в котором заявил, что знает, кому это нужно. Так вот, я тоже хочу ответить: я знаю, кому это нужно. И очень хорошо знаю. Тогда счет был 2:1, и судья не назначил стопроцентный пенальти", – процитировала слова Суркиса пресс-служба Динамо.

