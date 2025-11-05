Динамо провалило дерби с Шахтером: эксперт рассказал, стоит ли увольнять Шовковского

Динамо и Шахтер отыграли два матча в течение одной недели. Особенно напряженной выдалась игра в УПЛ в рамках 11-го тура сезона 2025/2026.

После поражения в Кубке Шахтер взял реванш у киевлян со счетом 3:1. Комментатор УПЛ ТВ Богдан Костюк высказал свое мнение относительно Классического в эксклюзивном комментарии 24 Канала.

Почему Динамо проиграло Шахтеру?

Эксперт выделил настроение игроков Шахтера на дерби, вспомнив о резких высказываниях Дениса Попова. Тот посреди недели назвал игроков Шахтера "пародией" на бывших бразильцев клуба.

Не буду оригинальным. Украинское Классическое уже давно не было настолько взрывоопасным и это замечательно! Украинскому футболу действительно не хватает таких эмоций. Что же до итогового результата, то Шахтер взял убедительный реванш прежде всего за счет безумной мотивации. Кстати, за нее подопечные Арды Турана должны "поблагодарить" Дениса Попова и его резонансным высказываниям после кубкового противостояния,

– считает Богдан.

После поражения в дерби в СМИ снова заговорили о возможном увольнении Александра Шовковского. Динамо продолжает лихорадить, ведь за два месяца команда выиграла лишь один матч в УПЛ.

В конце концов Костюк не считает наставника главной проблемой в киевском клубе. По его мнению, Александр Владимирович имеет не такой кадрово сильный состав для высоких задач.

С Динамо все значительно сложнее. С одной стороны, поражение больно ударило по чемпионским амбициям клуба. К тому же, затянувшаяся беспроигрышная серия дошла до своего конца. Однако виноват ли в этом Александр Шовковский? Кажется, он и так выжал из этого состава больше, чем это было возможно,

– отметил комментатор.

Напомним, что Шовковский стал главным тренером Динамо два года назад. За это время команда выиграла 51 из 86-ти матчей под его руководством. В прошлом же сезоне "бело-синие" стали чемпионами УПЛ, не потерпев ни одного поражения в турнире.

Динамо в сезоне 2025/2026