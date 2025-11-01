Шахтер – Динамо: где смотреть центральный матч 11 тура УПЛ
- Матч Шахтер – Динамо состоится 2 ноября на "Арене Львов" в 18:00 и будет транслироваться на УПЛ ТВ и других платформах.
- Это второе за неделю противостояние команд, после победы киевлян со счетом 2:1 в Кубке Украины.
В воскресенье, 2 ноября, состоятся очередные матчи Украинской Премьер-лиги по футболу. Главным событием 11 тура станет встреча донецкого Шахтера и киевского Динамо.
"Горняки" будут хозяевами этого поединка. Они будут принимать команду Александра Шовковского на "Арене Львов" сообщает 24 Канал.
Читайте также "Шок для Лунина": Реал серьезно нацелился на трансфер украинского футболиста
Кто будет транслировать матч Шахтер – Динамо?
Это будет второе за неделю очное противостояние между грандами украинского футбола. Накануне они встречались в 1/8 финала национального Кубка и киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1.
Благодаря этому "бело-синие" прервали неутешительную серию в поединках с Шахтером, которая длилась с апреля 2021 года. Динамо девять матчей подряд не могло триумфовать в "Классическом" (4 ничьи и 5 поражений).
Принципиальная игра должна начаться в 18:00. Посмотреть ее можно на канале УПЛ ТВ, который доступен у большинства операторов и ОТТ-платформ (MEGOGO, "Киевстар ТВ", Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV и т.д.).
Кроме этого, трансляция матча Динамо – Шахтер будет доступна через спутниковое телевидение VIASAT и ряд поставщиков аналогового телевидения. За рубежом посмотреть игру можно на международных ОТТ-платформах (OneFootball – весь мир, PANDA Interactive – США, Великобритания, Канада, GoNet – Чехия + Евросоюз, Setanta Sports – Грузия и LaLiga+ – Испания).
К слову. Битву украинских грандов рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. В поле ему будут помогать лайнсмены Александр Павлинов и Виталий Сухин.
Напомним, что накануне юношеские команды Шахтера и Динамо определяли сильнейшего. Киевляне одержали победу со счетом 3:2 благодаря сумасшедшему голу на последних минутах от Константина Губенка.
Как выступают Шахтер и Динамо в сезоне-2025/2026?
После стартовых десяти туров команды являются лидерами чемпионата Украины. "Горняки" набрали 21 зачетный балл в турнирной таблице УПЛ, а динамовцы – на один меньше.
В еврокубках обе команды после сита квалификации впервые в истории оказались в Лиге конференций. Дончане в двух матчах набрали 3 очка (победа над Абердином и поражение Легии), а "бело-синие" уступили Кристал Пэлес и Самсунспору, не забив ни одного мяча.
По данным Transfermarkt, принципиальные соперники 193 раза встречались ранее между собой. Преимущество имеет Динамо, которое одержало 83 победы при 48 ничьих и 62 поражениях.