"Гірники" будуть господарями цього поєдинку. Вони прийматимуть команду Олександра Шовковського на "Арені Львів" повідомляє 24 Канал.

Читайте також "Шок для Луніна": Реал серйозно націлився на трансфер українського футболіста

Хто транслюватиме матч Шахтар – Динамо?

Це буде друге за тиждень очне протистояння між грандами українського футболу. Напередодні вони зустрічалися в 1/8 фіналу національного Кубка й кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.

Завдяки цьому "біло-сині" перервали невтішну серію у поєдинках з Шахтарем, яка тривала з квітня 2021 року. Динамо дев'ять матчів поспіль не могло тріумфувати у "Класичному" (4 нічиї та 5 поразок).

Принципова гра має розпочатися о 18:00. Переглянути її можна на каналі УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (MEGOGO, "Київстар ТБ", Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім цього, трансляція матчу Динамо – Шахтар буде доступна через супутникове телебачення VIASAT та ряд постачальників аналогового телебачення. За кордоном переглянути гру можна на міжнародних ОТТ-платформах (OneFootball – весь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

До слова. Битву українських грандів розсудить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим. У полі йому допомагатимуть лайнсмени Олександр Павлінов і Віталій Сухін.

Нагадаємо, що напередодні юнацькі команди Шахтаря та Динамо визначали сильнішого. Кияни здобули перемогу з рахунком 3:2 завдяки шаленому голу на останніх хвилинах від Костянтина Губенка.

Як виступають Шахтар і Динамо в сезоні-2025/2026?