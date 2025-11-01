"Гірники" будуть господарями цього поєдинку. Вони прийматимуть команду Олександра Шовковського на "Арені Львів" повідомляє 24 Канал.
Хто транслюватиме матч Шахтар – Динамо?
Це буде друге за тиждень очне протистояння між грандами українського футболу. Напередодні вони зустрічалися в 1/8 фіналу національного Кубка й кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.
Завдяки цьому "біло-сині" перервали невтішну серію у поєдинках з Шахтарем, яка тривала з квітня 2021 року. Динамо дев'ять матчів поспіль не могло тріумфувати у "Класичному" (4 нічиї та 5 поразок).
Принципова гра має розпочатися о 18:00. Переглянути її можна на каналі УПЛ ТБ, який доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (MEGOGO, "Київстар ТБ", Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).
Окрім цього, трансляція матчу Динамо – Шахтар буде доступна через супутникове телебачення VIASAT та ряд постачальників аналогового телебачення. За кордоном переглянути гру можна на міжнародних ОТТ-платформах (OneFootball – весь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).
До слова. Битву українських грандів розсудить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим. У полі йому допомагатимуть лайнсмени Олександр Павлінов і Віталій Сухін.
Нагадаємо, що напередодні юнацькі команди Шахтаря та Динамо визначали сильнішого. Кияни здобули перемогу з рахунком 3:2 завдяки шаленому голу на останніх хвилинах від Костянтина Губенка.
Як виступають Шахтар і Динамо в сезоні-2025/2026?
Після стартових десяти турів команди є лідерами чемпіонату України. "Гірники" набрали 21 заліковий бал у турнірній таблиці УПЛ, а динамівці – на один менше.
У єврокубках обидві команди після сита кваліфікації вперше в історії опинилися у Лізі конференцій. Донеччани у двох матчах набрали 3 очка (перемога над Абердіном і поразка Легії), а "біло-сині" поступилися Крістал Пелес і Самсунспору, не забивши жодного м'яча.
За даними Transfermarkt, принципові суперники 193 рази зустрічалися раніше між собою. Перевагу має Динамо, яке здобуло 83 перемоги при 48 нічиїх і 62 поразках.