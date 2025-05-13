История матчей Динамо против Шахтера в финалах Кубка Украины: кто чаще побеждал в Классическом
Киевляне и дончане отыграли десять очных встреч в рамках решающих матчей Кубка. Уже в ближайшем финале паритет в этом противостоянии будет нарушен.
Уже в среду, 14 мая, в Житомире состоится финал Кубка Украины-2025. В битве за трофей сойдутся принципиальные соперники – донецкий Шахтер и киевское Динамо, сообщает 24 Канал.
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Одиннадцатое дерби в финале Кубка
Оба клуба являются самыми титулованными командами этого турнира. Шахтер и Динамо на двоих выиграли 27 из 31-го розыгрыша Кубка. Дважды в соревновании триумфовал Черноморец, еще по разу – Ворскла и Таврия.
Что же касается гонки грандов, то дончане пока имеют минимальное преимущество. "Горняки" выиграли 14 трофеев, тогда как "бело-синие" – 13. При этом в десяти случаях в финале Кубка играли как раз Динамо против Шахтера.
Если брать статистику Классического сугубо по матчам в финалах, то тут между командами пока паритет – по 5 побед каждой из сторон. Дончане забили больше в финальных дерби – 13 голов против 9-ти у Динамо.
Все финалы Кубка Украины между Шахтером и Динамо:
|ГОД
|ПОБЕДИТЕЛЬ
|СЧЕТ
|ГОЛЫ
|2002
|Шахтер
|3:2
|Попов, 10, Ателькин, 81, Воробей, 98 – Белькевич, 31, Шацких, 50
|2003
|Динамо
|2:1
|Хацкевич, 56, Ринкон, 90+1 – Воробей, 18
|2005
|Динамо
|1:0
|Ринкон, 11 (пен)
|2007
|Динамо
|2:1
|Клебер, 58, Гусев, 80 – Элано, 89
|2008
|Шахтер
|2:0
|Гладкий, 44, Гай, 78
|2011
|Шахтер
|2:0
|Эдуардо, 64, Адриано, 87
|2014
|Динамо
|2:1
|Кучер, 40 (аг), Вида, 43 – Коста, 57
|2015
|Динамо
|0:0
|по пенальти – 5:4
|2017
|Шахтер
|1:0
|Марлос, 81
|2018
|Шахтер
|2:0
|Феррейра, 47, Ракицкий, 61
Наиболее памятные дерби
Впервые Динамо и Шахтер пересеклись в решающем матче Кубка в 2002-м. Тогда матч перешел в экстратайм, где Воробей забил победный мяч за "горняков".
Видеообзор финала Кубка Украины-2002:
В целом же в 00-е Динамо чаще било соперника в финалах Кубка, тогда как Шахтер лучше играл в 10-е. Особенно горячим получился финал 2015 года даже несмотря на 0:0 в основное время.
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Динамо промахнулось дважды на старте серии пенальти после ударов Велозу и Антунеша. Шахтеру достаточно было забить один мяч для победы, однако Тайсон и Ракицкий подвели свою команду.
Невероятная серия пенальти в финале Кубка Украины-2015:
А сейв Шовковского после удара Гладкого принес в итоге трофей Динамо. Последнее до отчетного сезона Классическое в финале состоялось семь лет назад. Тогда Шахтер Фонсеки без проблем одолел киевлян во главе с Хацкевичем (2:0).
Видеообзор матча Динамо – Шахтер в финале Кубка Украины-2018:
Напомним, что финал Кубка 2024-2025 состоится 14 мая в Житомире на Центральном стадионе. Прямая трансляция матча Шахтер – Динамо состоится на канале "Megogo Спорт", а также ютуб-канале УПЛ ТВ. Начало – в 18:30 по киевскому времени.