Шахтер в "валидольной" серии пенальти победил Динамо и стал обладателем Кубка Украины

В среду, 14 мая, определился победитель Кубка Украины по футболу 2024/2025. Трофей разыграли донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Шахтер – Динамо 1:1 (6:5 по пен.)

Гол: Кауан Элиас, 64 – Ярмоленко, 44

Донецкий Шахтер провалил чемпионат Украины, где рискует остаться даже без серебряных наград. Участие в финале Кубка Украины позволяло команде Марино Пушича побороться хотя бы за один трофей в сезоне, пишет 24 Канал.

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Гол в раздевалку от ветерана Динамо

В первом тайме игра соперников больше напоминала шахматы. Команды не рисковали и действовали очень осторожно. Футболисты делали немало брака в передачах и редко угрожали воротам.

В конце первого тайма "бело-синие" организовали быструю атаку. Шапаренко промчался по левому флангу и отдал пас на Дубинчака. Защитник Динамо прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, где Ярмоленко в одно касание точно пробил в угол ворот.

Видео гола Ярмоленко

Шахтер возвращается в игру

Во втором тайме сказалось напряжение матча. После нарушения правил в центре поля между футболистами началась потасовка. Арбитру с помощью "горчичников" удалось унять эмоции.

В начале второй 45-минутки главный тренер "горняков" Марино Пушич провел четыре замены. Один из джокеров сработал на 64-й минуте. Самое дорогое зимнее приобретение Шахтера Кауан Элиас воспользовался пасом Алиссона и восстановил паритет.

Видео гола Элиаса

В конце основного времени игра шла на встречных курсах. Каждая из команд хотела вырвать победу. Однако финальную точку ни одному из игроков не удалось поставить. Соперников ожидали два экстратайма.

Все решила футбольная лотерея

В овертаймах "горняки" больше контролировали мяч и владели территориальным преимуществом. "Бело-синие" больше рассчитывали на стремительные контратаки. Однако ни одной из команд так и не удалось забить победный гол. Все решилось в послематчевых пенальти.

В серии одиннадцатиметровых точнее были "горняки". У динамовцев роковой промах допустил Караваев, удар которого парировал Дмитрий Ризнык. Счет по пенальти – 6:5 в пользу дончан.

Видеообзор матча Шахтар – Динамо

Шахтер стал обладателем Кубка Украины-2024/25. Шахтер стал обладателем Кубка Украины-2024/25. Для дончан этот трофей стал 15-м в истории клуба.