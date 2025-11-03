"Это катастрофа": экс-форвард Динамо призвал уволить Шовковского после поражения от Шахтера

В воскресенье, 2 ноября, состоялся центральный матч 11 тура Украинской Премьер-лиги. В нем Шахтер во Львове принимал Динамо.

"Горняки" одержали победу со счетом 3:1. После финального свистка итоги поединка подвел бывший нападающий "бело-синих" Олег Саленко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meta.

К теме Шахтер в горячем матче УПЛ победил Динамо и взял реванш за поражение в Кубке

Что Саленко сказал о матче Шахтер – Динамо?

По мнению экс-футболиста, киевляне уступили принципиальному сопернику в первую очередь не из-за игровых проблем. Он считает, что на первый план вышла психология и неправильная подготовка к встрече.

В чем причина поражения Динамо? В голове футболистов. Опять же, это, скорее всего, исходит от тренеров, которые, видимо, не могут правильно донести до подопечных, как нужно обыгрывать конкурентов. Такой результат – это катастрофа для Динамо,

– сказал Саленко.

Также эксперт высказался относительно тренера киевскому клубу. Он заявил, что стоит уволить Александр Шовковского и вообще прибегнуть к серьезным изменениям в структуре "бело-синих".

"Я уже не раз говорил, в чем проблема Динамо. После победы в Кубке над Шахтером у меня закралась мысль, что, может, я ошибаюсь. Но сегодня я в который раз убедился, что нужен новый главный тренер. И нужно строить новую команду. В Динамо необходимо полностью менять структуру подхода к футболу", – заметил бывший футболист.

К слову. Это было второе "Классическое" за неделю. Перед этим команды встречались в 1/8 финала Кубка Украины, в котором киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1.

Отметим, что в матче Шахтер – Динамо не удалось избежать судейского скандала. Александр Шовковский был крайне недоволен работой бригады арбитров во главе с Виталием Романовым из-за непоставленного пенальти в ворота "горняков", о чем он сообщил в эфире программы Футбол 360.

"Если мы не ставим в таком матче пенальти на Шоле... Это чистый пенальти! И это уже второй такой момент с участием моей команды. Извините меня, я не знаю, чего мы хотим достигать, над чем работает судейский корпус. Мне уже позвонил не один человек из судейского корпуса, который сказал, что это чистый пенальти. И совсем другая игра была бы. Но это какой-то беспредел", – заявил Шовковский.

Как выступает Динамо под руководством Шовковского?