"Це катастрофа": ексфорвард Динамо закликав звільнити Шовковського після поразки від Шахтаря
- Олег Саленко вважає, що проблеми Динамо в матчі з Шахтарем були пов'язані з психологією і підготовкою.
- Він закликав звільнити тренера Олександра Шовковського та вдатися до серйозних змін у структурі київського клубу.
У неділю, 2 листопада, відбувся центральний матч 11 туру Української Прем'єр-ліги. У ньому Шахтар у Львові приймав Динамо.
"Гірники" здобули перемогу з рахунком 3:1. Після фінального свистка підсумки поєдинку підбив колишній нападник "біло-синіх" Олег Саленко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Meta.
Що Саленко сказав про матч Шахтар – Динамо?
На думку ексфутболіста, кияни поступилися принциповому супернику першочергово не через ігрові проблеми. Він вважає, що на перший план вийшла психологія та неправильна підготовка до зустрічі.
У чому причина поразки Динамо? У голові футболістів. Знову ж таки, це, швидше за все, виходить від тренерів, які, мабуть, не можуть правильно донести до підопічних, як потрібно обігравати конкурентів. Такий результат – це катастрофа для Динамо,
– сказав Саленко.
Також експерт висловився щодо тренера київському клубу. Він заявив, що варто звільнити Олександр Шовковського та загалом вдатися до серйозних змін у структурі "біло-синіх".
"Я вже не раз говорив, у чому проблема Динамо. Після перемоги в Кубку над Шахтарем у мене закралася думка, що, може, я помиляюся. Але сьогодні я вкотре переконався, що потрібен новий головний тренер. І потрібно будувати нову команду. У Динамо необхідно повністю змінювати структуру підходу до футболу", – зауважив колишній футболіст.
До слова. Це було друге "Класичне" за тиждень. Перед цим команди зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України, в якому кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.
Зазначимо, що в матчі Шахтар – Динамо не вдалося уникнути суддівського скандалу. Олександр Шовковський був вкрай незадоволений роботою бригади арбітрів на чолі з Віталієм Романовим через непоставлений пенальті у ворота "гірників", про що він повідомив в етері програми Футбол 360.
"Якщо ми не ставимо в такому матчі пенальті на Шолі… Це чистий пенальті! І це вже другий такий момент за участю моєї команди. Вибачайте мені, я не знаю, чого ми хочемо досягати, над чим працює суддівський корпус. Мені вже зателефонувала не одна людина з суддівського корпусу, яка сказала, що це чистий пенальті. І зовсім інша гра була б. Але це якесь свавілля", – заявив Шовковський.
Як виступає Динамо під керівництвом Шовковського?
Ексворотар киян очолив команду після Луческу наприкінці 2023 року.
У сезоні-2024/2025 "біло-сині" здобули чемпіонство та дійшли до фіналу Кубка України, але провалилися в Лізі Європи.
В нинішній кампанії у єврокубках Динамо розпочинало свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, але врешті-решт опинилося в Лізі конференцій, де програло два стартові матчі.
Після поразки Шахтарю кияни відстають на чотири очка від "гірників", які очолюють турнірну таблицю УПЛ, а в Кубку України пробилися до чвертьфіналу, вибивши в попередній стадії саме донеччан.
До матчу з Шахтарем у підопічних Шовковського тривала рекордна безпрограшна серія у чемпіонаті України, яка складала 42 матчі. В них "біло-сині" здобули 27 перемог і 15 разів зіграли внічию.