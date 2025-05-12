Пушич напоследок может добыть трофей: прогноз на финал Кубка Украины Шахтер – Динамо

В среду, 14 мая, украинские болельщики футбола узнают имя победителя Кубка Украины-2024/2025. В финальном матче сойдутся два гранда - донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Финал Кубка Украины по футболу 2024/2025 состоится на "Центральном стадионе" в Житомире. Стартовый свисток Николая Балакина прозвучит в 18:30, пишет 24 Канал.

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Украинское "Классическое" в Житомире

Ближайшее кубковое противостояние станет 192-м лобовым матчем в истории между Шахтером и Динамо. Сейчас киевляне обладают уверенным преимуществом в показателе побед – 82 против 61-й победы у "горняков". Еще 48 игр сводились к ничьей.

Последний раз "горняки" играли против киевлян 27 апреля 2025 года. Та игра закончилась боевой ничьей 2:2 (26-й тур УПЛ-2024/2025).

Обратите внимание! Шахтер и Динамо 16 раз встречались между собой в рамках Кубка Украины. Последний раз украинское "Классическое" в кубковом турнире болельщики видели в сезоне-2019/2020. Тогда "бело-синие" в рамках 1/8 финала в дополнительных таймах одолели дончан 2:1 благодаря победному голу защитника Дениса Попова.

Отметим, что этот финал Кубка Украины может стать последним шансом для Марино Пушича завоевать трофей во главе донецкого клуба. В СМИ появляется все больше информации об уходе наставника из Шахтера по окончании текущего сезона-2024/2025.

Ведь Шахтер с 58 очками идет третьим в турнирной таблице УПЛ. Динамо же борется с Александрией за чемпионство. У команды Александра Шовковского уже 68 набранных пунктов, а у подопечных Руслана Ротаня – 53 балла.

Прогноз Favbet

В линии Favbet именно донецкий Шахтер имеет лучшие шансы на победу (в основное время) в финале Кубка Украины – 2,24. Зато на победу Динамо в основные 90 минут стоит коэффициент 3,20. То, что основное время закончится ничьей – 3,40.

Коэффициенты на победителя Кубка Украины-2025 также являются лучшим для "горняков" – 1,61 против 2,22 на победу киевлян.

Вероятно, что оба украинских гранда порадуют своих болельщиков голами: да – 1,77, нет – 1,97.

Первыми нули на табло в Житомире могут размочить "горняки" – 2,45. Зато на первый гол во встрече от гостей из Киева – ровно 3.

Кто будет иметь лучшие шансы забить?