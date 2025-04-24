Горячее украинское "Классическое": прогноз на извечное дерби Шахтер – Динамо в УПЛ

В воскресенье, 27 апреля, болельщики футбола увидят битву двух гигантов Украинской Премьер-лиги. Донецкий Шахтер будет принимать во Львове лидера текущего сезона первенства киевское Динамо.

Это будет одна из ключевых встреч сезона-2024/2025, которая привлечет внимание десятков тысяч болельщиков. На футбольном поле "Арены Львов" сойдутся третья и первая команды текущей турнирной таблицы УПЛ, сообщает 24 Канал.

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После 25-ти туров Динамо продолжает сохранять лидерство в таблице, набрав 63 балла. Отрыв киевлян от ближайшего преследователя, которым является Александрия, составляет уже 6 очков. Зато Шахтер идет третьим – 53 набранных пункта, а это на 4 очка меньше, чем у команды Руслана Ротаня.

Накануне очной битвы оба гранда украинского футбола провели свои полуфинальные встречи в Кубке Украины. Динамо во Львове уверенно одолело перволиговую черновицкую Буковину 4:1. Дубль в ворота хозяев оформил Назар Волошин, еще по голу забили Владимир Бражко (с пенальти) и Николай Шапаренко.

Шахтер же в 1/2 финала Кубка сыграл на выезде с Полесьем. Если киевский клуб закончил матч в основное время, то "горняки" и "волки" не определили финалиста соревнований в основное время. Лишь на 114-й минуте Алиссон открыл счет в матче и вывел дончан в финал Кубка Украины-2024/2025.

Обратите внимание! Украинское "Классическое" в рамках 26-го тура УПЛ-2024/2025 Шахтер – Динамо начнется 27 апреля в 18:00 по киевскому времени.

Последний раз Шахтер играл против Динамо 27 октября прошлого года. Это был поединок первого круга сезона УПЛ-2024/2025 и закончился ничьей 1:1. Артем Бондаренко размочил нули на табло, а в конце матча Александр Караваев спас "бело-синих" от домашнего поражения, принеся один балл столичной команде.

Всего в истории уже сыграно 190 украинских "Классических". Сейчас уверенным преимуществом по количеству побед владеет Динамо – 82 против 61-й у Шахтера. Еще 47 поединков заканчивались мировой.

Прогноз Favbet

У Favbet довольно неожиданно дают лучший коэффициент на победу Шахтера – 2,20. Хотя команда Марино Пушича показывает в этом сезоне крайне нестабильную и кризисную игру. Зато победу Динамо оценивают в 3,25. Ничья во Львове – 3,40.

На то, что команды пробьют тотал голов больше 2,5 стоит коэффициент 1,94.

Вероятно, что "горняки" и киевляне порадуют своих болельщиков забитыми голами: так – 1,74, нет – 2 ровно. Первыми счет в предстоящей встрече могут открыть хозяева поля – 1,83. А вот на первый мяч в поединке от футболистов СаШо – 2,32.

Результат без победы хозяев: ничья – 1,90, победа Динамо – 1,83.