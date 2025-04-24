Це буде одна із ключових зустрічей сезону-2024/2025, яка приверне увагу десятків тисяч уболівальників. На футбольному полі "Арени Львів" зійдуться третя та перша команди поточної турнірної таблиці УПЛ, повідомляє 24 Канал.

До теми Шахтар – Динамо: де та коли дивитися українське "Класичне"

Бразильці Пушича проти кістяка Шовковського

Після 25-ти турів Динамо продовжує зберігати лідерство у таблиці, набравши 63 бали. Відрив киян від найближчого переслідувача, яким є Олександрія, складає вже 6 очок. Натомість Шахтар йде третім – 53 набрані пункти, а це на 4 очки менше, аніж у команди Руслана Ротаня.

Напередодні очної битви обидва гранди українського футболу провели свої півфінальні зустрічі у Кубку України. Динамо у Львові впевнено здолало першолігову чернівецьку Буковину 4:1. Дубль у ворота господарів оформив Назар Волошин, ще по голу забили Володимир Бражко (із пенальті) та Микола Шапаренко.

Шахтар ж в 1/2 фіналу Кубка зіграв на виїзді із Поліссям. Якщо київський клуб закінчив матч в основний час, то "гірники" та "вовки" не визначили фіналіста змагань в основний час. Лише на 114-й хвилині Аліссон відкрив рахунок у матчі та вивів донеччан у фінал Кубка України-2024/2025.

Зверніть увагу! Українське "Класичне" у рамках 26-го туру УПЛ-2024/2025 Шахтар – Динамо розпочнеться 27 квітня о 18:00 за київським часом.

Востаннє Шахтар грав проти Динамо 27 жовтня минулого року. Це був поєдинок першого кола сезону УПЛ-2024/2025 та закінчився нічиєю 1:1. Артем Бондаренко розмочив нулі на табло, а наприкінці матчу Олександр Караваєв врятував "біло-синіх" від домашньої поразки, принісши один бал столичній команді.

Загалом в історії вже зіграно 190 українських "Класичних". Наразі впевненою перевагою за кількістю перемог володіє Динамо – 82 проти 61-ї у Шахтаря. Ще 47 поєдинків закінчувались мировою.

Прогноз Favbet

У Favbet доволі несподівано дають кращий коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 2,20. Хоча команда Маріно Пушича показує у цьому сезоні вкрай нестабільну та кризову гру. Натомість звитягу Динамо оцінюють у 3,25. Нічия у Львові – 3,40.

На те, що команди проб'ють тотал голів більше 2,5 стоїть коефіцієнт 1,94.

Ймовірно, що "гірники" та кияни потішать своїх уболівальників забитими голами: так – 1,74, ні – 2 рівно. Першими рахунок у майбутній зустрічі можуть відкрити господарі поля – 1,83. А от на перший м'яч у поєдинку від футболістів СаШо – 2,32.

Результат без перемоги господарів: нічия – 1,90, перемога Динамо – 1,83.