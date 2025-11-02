Шахтер в горячем матче УПЛ победил Динамо и взял реванш за поражение в Кубке

В воскресенье, 2 ноября, завершилось украинское классическое дерби. Шахтер и Динамо противостояли друг другу в рамках 11-го тура чемпионата Украины 2025/2026.

Дончане и киевляне уже традиционно считаются главными фаворитами УПЛ. И до отчетному матчу оба гранда подошли во главе турнирной таблицы чемпионата Украины, сообщает 24 Канал.

Шахтер хотел реванша?

"Горняки" опережали Динамо на один балл, однако у команды Шовковского не было ни одного поражения в этом сезоне УПЛ. А накануне посреди недели Динамо смогло одержать волевую победу над "горняками" в рамках 1/8 финала Кубка.

После той встречи оба тренера сделали некоторые замены. Шовковский выпустил в основе Тиаре вместо Михавка, тогда как Туран применил большую ротацию.

На скамейке запасных оказался Бондарь, тогда как в центре нападения вышел Эгиналду вместо Мейреллеса или Элиаса. Несмотря на поражение в Кубке Шахтер считался фаворитом отчетного дерби.

Шахтер – Динамо 3:1

Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+3 (автогол) – Буяльский, 57.

"Горняки" захватили инициативу сразу же и уже на третьей минуте открыли счет. Невысокий Эгиналду замкнул головой подачу Педриньо с углового.

Эгиналду открыл счет в дерби: смотреть видео

В дальнейшем номинальные хозяева так же были более острыми и имели все шансы уйти на перерыв с большим преимуществом. Эгиналду несколько раз неплохо пробивал.

Читайте также Конфликт Ярмоленко с Шовковским: что известно о громкой ссоре в Динамо

А под конец первого тайма Нещерет откровенно спас Динамо после опасного удара Марлона Сантоса. В конце концов на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "горняков".

А на старте второго тайма соперники обменялись голами. Сначала Невертон удвоил преимущество Шахтера, нанеся мощный и точный удар издали в "девятку".

Бешеный удар Невертона из-за пределов штрафной: смотреть видео

Однако уже через несколько минут Динамо вернуло гандикап в один гол. Буяльский откликнулся на прострел Караваева с фланга и точно пробил между ног Ризныку. После этого мяча страсти сильно разгорелись, а стычки начали периодически возникать в разных моментах.

Буяльский отыграл один мяч: смотреть видео

Шахтеру же удалось успокоить атакующий порыв Динамо и даже самому создать несколько неплохих моментов. В конце концов снять вопрос удалось уже в компенсированное время.

Кабаев пытался выбить мяч из-под ног Изаки, который убежал в контратаку. Но в итоге Владислав лишь поразил свои ворота, что позволило Шахтеру победить со счетом 3:1.

Последний гол в матче Шахтер – Динамо: смотреть видео

Турнирная таблица чемпионата Украины