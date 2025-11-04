Легенда Шахтера назвал три причины поражения Динамо в матче с "горняками"

В воскресенье, 2 ноября, состоялся центральный поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги. В нем Шахтер во Львове принимал Динамо.

"Горняки" одержали победу со счетом 3:1. Своими впечатлениями от этой встречи поделился Сергей Ященко, сообщает 24 Канал со ссылкой на FootBoom.

Что сказал Ященко о матче Шахтер – Динамо?

Легенда донетчан заявил, что Шахтер заслуженно победил. Он прогнозировал ничью, но рад, что ошибся.

"Это настоящее дерби и огромное удовольствие для болельщиков. Да, в прогнозе перед поединком я предсказывал ничью. Однако, я понимал, что "горняки" могут выиграть дерби, когда продемонстрируют немного лучшую реализацию, чем в матче Кубка Украины, а динамовцы сделают чуть больше ошибок... Чего на этот раз не хватило Динамо? Был настрой, но не было азарта.

Не было также нужного движения, как для такого уровня противостояния. И это мы видели не только в первом тайме. После перерыва темп Динамо также был ниже, чем во втором тайме кубкового матча с Шахтером. "Горняки" вышли на игру с максимальным настроем и, главное – сумели продемонстрировать высший класс. Именно так – я считаю, что в целом класс футболистов нынешнего Шахтера выше, чем у Динамо, и это просто необходимо реализовывать", – сказал Ященко.

Также Сергей Владимирович озвучил главные причины поражения Динамо в "Классическом". Он выделил три фактора.

Это выбор стартового состава, худший настрой на поединок, чем у соперника, и ставка на 0:0 в первом тайме. В Кубке Украины также были ошибки, но Шахтер тогда ими не воспользовался,

– заявил специалист.

Отметим, что матч Кубка Украины Динамо – Шахтер состоялся 29 октября. Киевляне одержали волевую победу со счетом 2:1, благодаря чему пробились в четвертьфинал.

К слову. Свои следующие поединки Динамо и Шахтер проведут 6 ноября в Лиге конференций. Они сыграют против Зрински и Брейдаблика соответственно.

Напомним, что в матче Шахтер – Динамо произошел скандал с неназначенным пенальти за фол Ефима Конопли против Шолы Огунданы. УАФ признала, что арбитр ошибся в том эпизоде.

Что означает поражение в "Классическом" для Динамо?