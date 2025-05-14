Финал Кубка Украины-2025: онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо

Донецкий Шахтер и киевское Динамо сыграют матч в рамках финала Кубка Украины 14 мая 2025 года. Трансляцию игры в Житомире можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В среду, 14 мая, в Житомире на Центральном стадионе состоится финал Кубка Украины 2024-2025. В битве за трофей сойдутся донецкий Шахтер и киевское Динамо, сообщает 24 Канал.

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Последнее Классическое в сезоне

Классическое дерби состоится в рамках финала Кубка впервые с 2018 года. За всю историю турнира команды аж десять раз пересекались друг с другом в финалах Кубка. Баланс равный – по пять триумфов каждой из сторон.

При этом по количеству побед в соревновании минимальное преимущество на стороне Шахтера. "Горняки" поднимали трофей над головой 14 раз, тогда как Динамо – 13. Отчетный матч будет иметь важнейшее значение для обеих команд.

Победа в Кубке позволит Шахтеру сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне. В УПЛ команда Пушича почти потеряла шансы на второе место и будет вынуждена довольствоваться Лигой конференций.

Динамо же желает не только оставить принципиального конкурента без трофея, а еще и оформить "золотой дубль". В чемпионате команда Шовковского уже без пяти минут чемпион. При этом на внутренней арене "бело-синие" в этом сезоне еще не проигрывали.

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Где смотреть

Матч Шахтер – Динамо онлайн можно будет посмотреть в свободном доступе на ютуб-канале УПЛ ТВ, а также во всей сети вещания. Также поединок покажут на канале "Megogo Спорт".

Начало поединка – 14 мая в 18:30 (по киевскому времени). Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Шахтер – Динамо. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.