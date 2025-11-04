Знаем, кто за этим стоит, – Суркис жестко отреагировал на судейский скандал в игре с Шахтером

В воскресенье, 2 ноября, в матче 11 тура Украинской Премьер-лиги состоялся поединок между донецким Шахтером и киевским Динамо. "Горняки" одержали в нем победу со счетом 3:1.

Этот матч запомнился судейским скандалом из-за неназначенного пенальти за фол Ефима Конопли во время борьбы против Шолы Огунданы, когда киевляне уступали 1:2. На этот эпизод отреагировал Игорь Суркис, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Динамо.

Что сказал Суркис о судействе в игре с Шахтером?

Президент "бело-синих" поддержал слова Александра Шовковского о "произволе" судейской бригады Виталия Романова. Он был возмущен и заявил, что терпение уже лопнуло.

Палкин после того, как игрока толкнули где-то возле штрафной площадки, в углу, и после этого забили гол, дал интервью, в котором заявил, что знает, кому это нужно. Так вот, я тоже хочу ответить: я знаю, кому это нужно. И очень хорошо знаю. Тогда счет был 2:1, и судья не назначил стопроцентный пенальти,

– заявил Суркис.

Игорь Михайлович добавил, что там могло и не быть фола, но в такой ситуации система VAR обязана была вмешаться и хотя бы пересмотреть эпизод. Он заявил, что Романов мог не увидеть и не успеть, но возмущен тем, что арбитр на VAR Пасхал не обратил внимание на этот момент.

Отдельно президент Динамо высказался о словах генерального директора Шахтера Сергея Палкина о том, что судейские ошибки против "горняков" не являются случайными.

"Уважаемому мной господину Палкину я хочу дать четкий ответ – и прошу это зафиксировать. Мы знаем, кто за всем этим стоит. Если в Кубке судья отработал действительно на высоком уровне – к нему вопросов нет. А вот Романов отсудил так, как когда-то отсудил финал, когда сбивали Ваната, и он тоже не назначил пенальти. Тогда мы промолчали, потому что думали, что это случайность. Но случайность – это когда один раз! Второй – это совпадение, третий – уже закономерность. Но сейчас я молчать не буду.

Если сегодня не назначают такие очевидные пенальти, то зачем вообще тогда играть в футбол? Игра могла перевернуться полностью: счет стал бы 2:2, а возможно, мы бы даже забили третий гол. Потому что третий мяч, который они забили, уже ничего не решал – вообще ничего. Вся команда пошла вперед, пыталась отыграться – это естественно", – отметил Суркис.

По словам Суркиса, никаких претензий к команде у него нет. Игра была на пределе возможностей и футболисты Динамо отдали все, что могли. Он отметил, что в конце встречи Шахтер заметно подсел и "бело-синие" делали все возможное, чтобы отыграться, но судьи помешали отыграться.

Важно. УАФ уже вынесла вердикт относительно скандального момента. Комитет арбитров признал решение судейской бригады во главе с Виталием Романовым было ошибочным.

Напомним, что из-за этого поражения Динамо повторило клубный антирекорд по самой длинной безвыигрышной серии против одного клуба в чемпионате Украины.

Как выступает Динамо в сезоне-2025/2026?