Дикость Ярмоленко, бездарная симуляция Конопли: игроки Динамо и Шахтера устроили драку в дерби
- В центральном матче 11-го тура чемпионата Украины Шахтер победил Динамо со счетом 3:1.
- Футболисты устроили потасовку после спорного решения судьи.
Во Львове состоялся центральный матч 11-го тура чемпионата Украины 2025/2026. Встреча запомнилась не только большим количеством голов, а и зажигательными эмоциями.
Шахтеру удалось одержать победу со счетом 3:1. Однако во втором тайме произошел спорный эпизод, который вызвал массовую потасовку среди игроков, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВЗБОРНАЯ.
Как поссорились игроки?
Конопля грубо сыграл в собственной площадке против Огунданы и откровенно сбил нигерийца. Судья же решил не ставить пенальти в этом эпизоде и это еще больше подогрело эмоции игроков.
Сам Ефим пошел что-то эмоционально высказывать Шоле и тот ответил украинцу небольшим толчком. Защитник Шахтера упал как подкошенный и начал имитировать сильные боли.
Как Конопля скосил Огундану: смотреть видео
После этого Бражко начал выяснять отношения с Марлоном Сантосом и между ними возникла стычка. Ее пытался остановить Артем Бондаренко, но в итоге сам стал ее соучастником.
Если мы не ставим в таком матче пенальти на Шоли... Это чистый пенальти! И это уже второй такой момент с участием моей команды. Простите меня, я не знаю, чего мы хотим достигать, над чем работает судейский корпус. Мне уже позвонил не один человек из судейского корпуса, который сказал, что это чистый пенальти. И совсем другая игра была бы. Но это какой-то произвол,
– заявил Шовковский в интервью Футбол 360.
Через некоторое время стычка возникла между Андреем Ярмоленко и Валерием Бондарем. Игроку Динамо не понравился подкат от защитника и тот схватил футболиста Шахтера за шею и начал высказывать претензии.
Защитить партнера по команде пытался Олег Очеретько. В итоге Шахтеру удалось одержать желанную победу со счетом 3:1.
Шахтер и Динамо в чемпионате Украины
- Победа в Классическом позволила дончанам закрепиться на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Арды Турана получили 24 балла после 11-ти туров.
- Динамо же идет вторым и отстает от Шахтера на 4 балла. Отметим, что для "бело-синих" это первое поражение в этом сезоне чемпионата Украины.
- Кроме того, поражение от Шахтера прервало 42-матчевую беспроигрышную серию Динамо в рамках УПЛ. Напомним, что перед отчетным дерби Динамо одержало волевую победу над Шахтером (2:1) в Кубке Украины.