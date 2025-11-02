Дикість Ярмоленка, бездарна симуляція Коноплі: гравці Динамо та Шахтаря влаштували бійку в дербі

У Львові відбувся центральний матч 11-го туру чемпіонату України 2025/2026. Зустріч запам'яталась не тільки великою кількістю голів, а і запальними емоціями.

Шахтарю вдалось здобути перемогу з рахунком 3:1. Проте у другому таймі стався спірний епізод, який викликав масову штовханину серед гравців, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВЗБІРНА.

Як посварились гравці?

Конопля грубо зіграв у власному майданчику проти Огундани та відверто збив нігерійця. Суддя ж вирішив не ставити пенальті в цьому епізоді і це ще більше підігріло емоції гравців.

Сам Юхим пішов щось емоційно висловлювати Шолі і той відповів українцю невеличким поштовхом. Захисник Шахтаря впав наче підкошений та почав імітувати сильні болі.

Як Конопля скосив Огундану: дивитися відео

Після цього Бражко почав з'ясовувати стосунки із Марлоном Сантосом і між ними виникла сутичка. Її намагався зупинити Артем Бондаренко, але у підсумку сам став її співучасником.

Якщо ми не ставимо в такому матчі пенальті на Шолі… Це чистий пенальті! І це вже другий такий момент за участю моєї команди. Вибачайте мені, я не знаю, чого ми хочемо досягати, над чим працює суддівський корпус. Мені вже зателефонувала не одна людина з суддівського корпусу, яка сказала, що це чистий пенальті. І зовсім інша гра була б. Але це якесь свавілля,

– заявив Шовковський в інтерв'ю Футбол 360.

За деякий час сутичка виникла між Андрієм Ярмоленком та Валерієм Бондарем. Гравцю Динамо не сподобався підкат від захисника і той схопив футболіста Шахтаря за шию та почав висловлювати претензії.

Захистити партнера по команді намагався Олег Очеретько. У підсумку Шахтарю вдалось здобути бажану перемогу з рахунком 3:1.

Шахтар та Динамо в чемпіонаті України