Команда Марино Пушича готовится к заключительным матчам основного этапа Лиги чемпионов, которые состоятся в конце января. В рамках подготовки к официальным поединкам "горняки" проведут три спарринга, пишет 24 Канал.

Читайте также Шахтер предлагал Карпатам экс-игрока сборной Украины: "львы" забраковали футболиста

Первый контрольный матч "горняков" в 2025 году

Поединок Шахтера против загребского Динамо состоится на поле стадиона "Regnum Carya Golf & Spa Resort" в турецком Белеке. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Ютуб-канал "горняков" будет транслировать поединок в Турции. Следить за событиями матча Шахтер – Динамо Загреб можно на сайте 24 Канала.

Шахтер – Динамо Загреб: онлайн-трансляция матча

Напомним, что следующие два спарринга Шахтера запланированы на 15 января. Подопечные Пушича встретятся с болгарскими командами: Лудогорец и ЦСКА София.

Отметим, что "горняки" сохраняют шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Для этого Шахтеру нужно набрать четыре балла в поединках с французским Брестом (22 января) и дортмундской Боруссией (29 января).