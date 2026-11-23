У Шахтера возникли трудности при выезде из Украины на матч Лиги чемпионов в Лондон. Главного тренера команды Арду Турана и 8 футболистов задержали на польской границе.

Об этом сообщил турецкий журналист Бурхан Джан Терзи. Польские пограничники не сразу пропустили три автомобиля с делегацией "горняков".

Что произошло на польской границе

Футболисты и тренеры Шахтера отправились из Львова, как обычно, на нескольких автомобилях. Однако на границе польская полиция остановила три автомобиля, в которых находились главный тренер Арда Туран, представители тренерского штаба и 8 футболистов. Причиной остановки стали технические проблемы в польской системе.

Поэтому этим трем автомобилям пришлось провести на границе лишние несколько часов. После более чем 180 минут ожидания главному тренеру наконец разрешили въехать в Польшу. А вот футболисты остались на границе. Только под утро игроки получили разрешение на пересечение границы. Поэтому им пришлось переночевать в Польше.

В результате 8 игроков Шахтера не успели на клубный самолет и добирались до Лондона отдельно от всей команды. Из-за этого инцидента Арде Турану пришлось срочно вносить коррективы в план тренировочного процесса подопечных.

Напомним, что украинские клубы проводят свои домашние матчи в еврокубках за рубежом. В частности, Шахтер на нескольких автомобилях отправляется из Львова в Польшу, а там пересаживается на самолет. Путь даже на свой домашний матч, с учетом всех процедур на границе, может длиться более 12 часов.

Каковы результаты Шахтера в Лиге чемпионов

Шахтер в среду, 25 ноября, проведет матч 5-го тура Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче. В предыдущих 4 матчах подопечные Турана одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения. В частности, они обыграли АЕК, разделили очки с ПСВ, а Интеру и Спортингу – проиграли.

В матче с Фенербахче "горнякам" нужна только победа, если они рассчитывают выйти в плей-офф Лиги чемпионов. После стамбульцев Шахтеру останется провести еще 3 матча в основной стадии еврокубка – против Слована, Лейпцига и Реала.