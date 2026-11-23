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Про це повідомив турецький журналіст Бурхан Джан Терзі. Польські прикордонники не одразу пропустили 3 автомобілі з делегацією "гірників".

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Що сталось на польському кордоні

Футболісти та тренери Шахтаря вирушили зі Львова традиційно на кількох автомобілях. Утім на кордоні польська поліція зупинила 3 автомобілі, в яких перебували головний тренер Арда Туран, представники тренерського штабу та 8 футболістів. Причиною зупинки стали технічні проблеми в польській системі.

Тож цим 3 автомобілям довелось провести на кордоні зайві кілька годин. Після понад 180 хвилин очікування головному тренеру нарешті дозволили в'їхати до Польщі. А ось футболісти залишились на кордоні. Лише під ранок гравці отримали дозвіл на перетин кордону. Тому вони були змушені переночувати в Польщі.

Як наслідок, 8 гравців Шахтаря не встигли на клубний літак і добирались до Лондона окремо від усієї команди. Через цей інцидент Арді Турану довелось терміново вносити корективи в план тренувального процесу підопічних.

Слід нагадати, що українські клуби свої єврокубкові домашні матчі проводять за кордоном. Зокрема, Шахтар на кількох автомобілях вирушає зі Львова до Польщі, а там пересідає на літак. Шлях навіть на свій домашній поєдинок, з урахуванням усіх процедур на кордоні, може тривати понад 12 годин.

Які в Шахтаря результати в Лізі чемпіонів

Шахтар у середу, 25 листопада, проведе матч 5 туру Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче. У попередніх 4 поєдинках підопічні Турана здобули 1 перемогу, 1 раз зіграли внічию та зазнали 2 поразок. Зокрема, вони обіграли АЕК, поділили очки з ПСВ, а Інтеру та Спортінгу – програли.

У поєдинку з Фенербахче "гірникам" потрібна тільки перемога, якщо вони розраховують вийти до плейоф Ліги чемпіонів. Після стамбульців Шахтарю залишиться провести ще 3 гри в основній стадії єврокубка – проти Слована, Лейпцига та Реалу.