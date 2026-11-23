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"Гірникам" після двох поспіль мінімальних поразок Інтеру і Спортингу вкрай бажано набирати максимум очок. Дуель з Фенербахче у головному єврокубку відбудеться у середу, 25 листопада, о 22:00 за київським часом, нагадує 24 Канал.

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У якій формі команди перед матчем

Шахтар у п'ятницю не зміг обіграти Лівий Берег у чемпіонаті України, що призвело до першої із жовтня 2025 року серії із трьох поєдинків без перемог для "гірників". Востаннє вони перемагали Оболонь в УПЛ майже місяць тому, 30 жовтня.

Так само без перемоги у внутрішній першості перед єврокубками залишився і суперник донеччан. Фенербахче розійшовся миром 2:2 з Коджаеліспором, що затьмарило загалом хороший настрій у турецького гранда після розгрому Чорума 5:0 у Суперлізі та історичної звитяги 3:2 вдома над Ліверпулем.

У лазареті Фенербахче перед матчем із Шахтарем опинився Натан Аке. В українського чемпіона, як і раніше, травмовані троє бразильців – Кауан Еліас, Педріньо та Марлон.

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На чию користь говорить статистика

Шахтар чудово виступає проти турецьких команд у єврокубках: в 11 офіційних матчах донеччани не зазнали жодної поразки і лише одного разу грали внічию – саме проти Фенербахче. Це було у далекому вже 2015 році.

Ще один факт, який має підбадьорити українського чемпіона – жахливий перформанс суперника у виїзних матчах Ліги чемпіонів. З 12 останніх поєдинків в гостях Фенербахче не виграв жодного, зазнавши 9 поразок і тричі зігравши внічию.