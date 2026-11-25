В среду, 25 ноября, донецкий Шахтер сыграет матч 5-го тура Лиги чемпионов сезона 2026/2027. Соперником украинцев станет турецкий клуб Фенербахче.

Матч между Шахтер и Фенербахче начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч "Шахтера"

В Украине матч Лиги чемпионов в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Трансляции встречи будет предшествовать аналитическая студия MEGOGO, которая начнется в 20:50.

Как Шахтер и Фенербахче выступают в ЛЧ

Напомним, Шахтер начал основной этап Лиги чемпионов с выездной ничьей против ПСВ (1:1) и волевой победы над греческим АЕКом в Лондоне (3:1).

Однако в двух следующих турах украинский клуб с минимальным счетом уступил Интеру в Милане (0:1) и Спортингу на стадионе "Стэмфорд Бридж" с тем же результатом.

Фенербахче на своем поле сыграл вничью с Ромой (1:1) и пражской Славией (2:2), а также сенсационно обыграл Ливерпуль (3:2). Единственную осечку в турнире турецкий клуб допустил в Бирмингеме, где разгромно уступил Астон Вилле (0:6).

Сейчас Шахтер и Фенербахче в турнирной таблице разделяет всего один очко. Поэтому победа позволит каждой из команд закрепиться в зоне плей-офф, тогда как поражение существенно осложнит борьбу за выход в следующий раунд.